Економіка
12:39 15.10.2025

Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

Ексголова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв вважає оптимальним варіантом забезпечення енергонезалежності бізнесу поєднання сонячних панелей і систем накопичення енергії (СНЕ, BESS), а також вітростанцій невеликого розміру і радить обережно ставитися до газової генерації.

"Найоптимальнішою видається комбінація сонячної енергії з BESS. Я обережно ставлюся до газової генерації, бо там присутній великий компонент регулювання держави, і залежно від того, який шлях вона обере, це буде або рентабельним і прибутковим, або навпаки непотрібним", – сказав Коболєв під час Business Breakfast з Володимиром Федоріним у середу, який транслювався в Youtube.

"Тобто сонце плюс BESS для малого бізнесу, а для більшого можна додавати вітер невеликого розміру. Ось така моя порада", – додав ексголова "Нафтогазу".

За його словами, очікуються певні спрощення регулювання у вітроенергетиці, які сприятимуть реалізації таких проєктів.

Теги: #коболєв #нафтогаз

