ВАКС дозволив Коболєву виїхати за кордон, але він залишається в Україні

Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, обвинуваченого в заволодінні 229 млн грн премії, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.

"Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", - зазначено в повідомленні ЦПК.

Водночас Коболєв заявив, що він в Україні та продовжить особисто захищатися в суді проти безпідставних обвинувачень.

"Наразі знаходжусь в Києві; не пропустив жодного судового засідання; незаважаючи на завершення моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався)", -- написав він у в Facebook.

Ексголова правління "Нафтогазу" уточнив, що буде на наступному судовому засіданні, яке заплановане на 26 листопада, як завжди, особисто.

Розміщення ЦПК повідомлення про те, що він нібито виїхав з України, Коболєв назвав добре відомим трюком, розрахованим на просту емоцію, коли всі інші аргументи вже закінчилися.

Коболєва обвинувачують у протиправному отриманні премії за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Обвинувачення стверджує, що премію виплачено в значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство - $10 млн за максимально дозволеної суми 37,4 млн грн, тоді як ексголова правління НАК заперечує ці звинувачення, як безпідставні, і впевнений у законності своїх дій.