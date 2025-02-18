Україна має створювати систему малих ДКС для захисту видобутку газу – екс-глава "Нафтогазу" Коболєв

Київ. 18 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що єдиним джерелом подолання дефіциту газу в короткостроковій перспективі є його імпорт, а в довгостроковій – Україні потрібно орієнтуватися на створення розгалуженої мережі малих дожимних компресорних станцій (ДКС) замість великих, удари РФ по яких суттєво знижують видобуток ресурсу.

"Перед нами з’явився ризик виникнення дефіциту газу. Інакше кажучи, газовий блекаут (…). Єдиним джерелом виправлення ситуації в короткотерміновій перспективі є імпорт з Європи. Це вже робиться і це нас може повністю врятувати (…). Що робити далі? Cтворювати систему малих за розміром та розподілених за географією ДКС за аналогією з розподіленою генерацією", – написав він у фейсбуці у вівторок.

Коболєв пояснив, що з першого лютого, найважчого для газовиків місяця через зменшення запасів палива та похолодання, РФ почала бити "по вузьких місцях нашого газовидобутку – ДКС, які подають газ зі старих та сильно відпрацьованих родовищ в ГТС".

За його словами, результатом цих обстрілів стало суттєве падіння добових обсягів видобутку, що загрожує газовим блекаутом. Він зауважив, що після нього відновлення буде значно складнішим, ніж у випадку з електрикою.

Коболєв також звернув увагу на неактуальність дискусії про те, чому "Нафтогаз" не імпортував газ раніше, та необхідність сконцентрувати всі зусилля уряду на його максимізацію в найкоротші терміни.

Водночас він вказав, що головною невизначеністю України залишається не погода чи ціна на газ, а непередбачувані дії Кремля.

"При цьому важливо розуміти, що відсутність запасів є прямим запрошенням нашого ворога бити саме по підземних сховищах. Тому головний висновок на наступні півроку – готуй підземку влітку та купуй завчасно газ на імпорті", – резюмував Коболєв.

Як повідомлялося, в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" на початку лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україні треба буде імпортувати до кінця року щонайменше 1 млрд куб. м газу. При цьому він підтвердив, що атаки РФ на газову інфраструктуру серйозно впливають на видобуток: "Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити".

Джерело: https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid0doNU3ZNT4mucamVQc6YkmiV1rK9xB6vnVoEAbBgceAbiiS9fjvL4zYgepGkaDQZzl