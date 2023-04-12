Події

16:16 12.04.2023

ТЧХУ розгляне можливість використання своїх мобільних бригад для реабілітації - Доценко

2 хв читати
ТЧХУ розгляне можливість використання своїх мобільних бригад для реабілітації - Доценко

Одна із задач Червоного Хреста України забезпечити домогу, кращий доступ і до пост-реабілітації, і до інших соціальних послуг для забезпечення комфорту людини після проходження  реабілітації, заявив під час Міжнародного форуму з реабілітації у Львові у середу директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко.
За його словами в цьому напрямі Червоний Хрест України фокусується на допомозі, тісно співпрацюючи з місцевими і державними органамами влади у побудові реабілітаційних центрів, і безпосередньому наданні допомоги пацієнтам на місці.

"Коли людина повертається до себе у маленьке селище чи у невеличке містечко, де найближча лікарня може бути за 10, 20, 30 кілометрів, і вона не має можливості швидкого та легкого доступу до цих послуг, ми повинні думати, яким чином забезпечити або транспортування пацієнта до лікарні, або надання можливості лікарю, фізіотерапевту, ментальному спеціалісту приїхати до пацієнта", - підкреслив Максим Доценко.

Український Червоний Хрест наразі реалізує проєкт мобільних медичних бригад, які надають допомогу у найвіддаленіших населених пунтах, де обмежений доступ до медичних послуг. Таких медичних бригад наразі близько 100, вони функціонують в Україні. Вони надають доступ сотням тисяч людей до медичних і соціальних послуг.
"Так вони зараз не працюють у сфері реабілітації, проте можемо розглянути можливість, і якимось  чином це все переорієнтувати в напрямку реабілітації, для зручності пацієнтів", - заявив він.
Як повідомлялося раніше, медичні працівники бригад безплатно оглядають пацієнтів, видають ліки, виписують направлення до вузьких спеціалістів та можуть відвезти до лікарні. В першу чергу допомагають людям поважного віку людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Лікарі бригад також пішки ходять до маломобільних людей додому.

Теги: #червоний_хрест #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 12.04.2023
Червоний Хрест розгляне можливість участі у програмі соцпомічників для ветеранів - Доценко

Червоний Хрест розгляне можливість участі у програмі соцпомічників для ветеранів - Доценко

16:52 12.04.2023
Червоний Хрест України готовий брати участь у роботі з реабілітації ветеранів - Доценко

Червоний Хрест України готовий брати участь у роботі з реабілітації ветеранів - Доценко

12:11 11.04.2023
В акції здавання крові в Харкові взяли участь 90 донорів - ТЧКУ

В акції здавання крові в Харкові взяли участь 90 донорів - ТЧКУ

17:00 05.04.2023
У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

16:52 04.04.2023
ТЧХУ покращує умови проживання внутрішньо переміщеним особам у Черкаській області

ТЧХУ покращує умови проживання внутрішньо переміщеним особам у Черкаській області

14:35 03.04.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли в ліквідації наслідків пожежі в житловому будинку Кривого Рогу

Волонтери ТЧХУ допомогли в ліквідації наслідків пожежі в житловому будинку Кривого Рогу

20:27 31.03.2023
ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

09:49 30.03.2023
Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

11:15 27.03.2023
Білопільська громада, яка постраждала від обстрілів окупантів, отримала допомогу ТЧХУ

Білопільська громада, яка постраждала від обстрілів окупантів, отримала допомогу ТЧХУ

14:21 22.03.2023
Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

Суд відправив під домашній арешт строком на 60 днів митрополита УПЦ (МП) Феодосія

Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

ОСТАННЄ

Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, ракетники вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, ракетники вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки - Генштаб

ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

Росіяни за добу завдали 19 авіаударів і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб - голова ОВА

Суд відправив під домашній арешт строком на 60 днів митрополита УПЦ (МП) Феодосія

Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА