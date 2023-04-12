ТЧХУ розгляне можливість використання своїх мобільних бригад для реабілітації - Доценко

Одна із задач Червоного Хреста України забезпечити домогу, кращий доступ і до пост-реабілітації, і до інших соціальних послуг для забезпечення комфорту людини після проходження реабілітації, заявив під час Міжнародного форуму з реабілітації у Львові у середу директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко.

За його словами в цьому напрямі Червоний Хрест України фокусується на допомозі, тісно співпрацюючи з місцевими і державними органамами влади у побудові реабілітаційних центрів, і безпосередньому наданні допомоги пацієнтам на місці.

"Коли людина повертається до себе у маленьке селище чи у невеличке містечко, де найближча лікарня може бути за 10, 20, 30 кілометрів, і вона не має можливості швидкого та легкого доступу до цих послуг, ми повинні думати, яким чином забезпечити або транспортування пацієнта до лікарні, або надання можливості лікарю, фізіотерапевту, ментальному спеціалісту приїхати до пацієнта", - підкреслив Максим Доценко.

Український Червоний Хрест наразі реалізує проєкт мобільних медичних бригад, які надають допомогу у найвіддаленіших населених пунтах, де обмежений доступ до медичних послуг. Таких медичних бригад наразі близько 100, вони функціонують в Україні. Вони надають доступ сотням тисяч людей до медичних і соціальних послуг.

"Так вони зараз не працюють у сфері реабілітації, проте можемо розглянути можливість, і якимось чином це все переорієнтувати в напрямку реабілітації, для зручності пацієнтів", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, медичні працівники бригад безплатно оглядають пацієнтів, видають ліки, виписують направлення до вузьких спеціалістів та можуть відвезти до лікарні. В першу чергу допомагають людям поважного віку людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Лікарі бригад також пішки ходять до маломобільних людей додому.