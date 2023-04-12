Події

16:14 12.04.2023

Відео страти українського військовополоненого демонструє звірячий воєнний злочин - віцепрезидент бундестагу

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Відео страти українського військовополоненого демонструє звірячий воєнний злочин - віцепрезидент бундестагу

Поширене в мережі відео страти українського військовослужбовця демонструє звірячий воєнний злочин, скоєний російським солдатом, це ще один доказ жорстокості "путінської" війни, заявила віцепрезидент бундестагу Катрін Герінг-Еккардт.

"Відео демонструє звірячий воєнний злочин, вчинений російським солдатом проти українського військовополоненого. Це відео є ще одним доказом жорстокості путінської Росії. Винні в численних воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - написала вона у твіттері.

Теги: #військові_злочини #бундестаг

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