Події

13:34 12.04.2023

Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

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Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на відео страти росіянами українського військового і заявив, що "світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора".

"Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Бо такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться. Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати!" - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #кличко #реакція #військовополонений

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