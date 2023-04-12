Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на відео страти росіянами українського військового і заявив, що "світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора".

"Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Бо такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться. Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати!" - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.