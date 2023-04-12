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13:22 12.04.2023

Київ закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів РФ

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Київ закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів РФ

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого росіянами в контексті розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних громадянами РФ на території України.

"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових у контексті розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України. Всі особи, причетні до злочинів в Україні, як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані", - ідеться в заяві.

У відомстві наголосили, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Згідно з Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності", - зазначено в заяві.

У МЗС також закликали міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів для посилення допомоги Україні, щоб захистити українців від російського геноциду та звільнити всі свої території.

"Це не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах. РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - заявили в МЗС.

Теги: #мкс #мзс_україни #страта #військовополонений

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