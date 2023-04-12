Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Дружина підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко перебуває в розшуку за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення держвлади.

Інформацію про розшук Марченко розміщено на сайті МВС України в розділі "розшук".

В обліковому записі зазначено, що Марченко як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукує УСБУ в Івано-Франківській області з 24 березня 2023 року.

Підстава для розшуку - підозра за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Місце зникнення підозрюваної - Солом'янський район Києва. Також зазначено, що запобіжного заходу Марченко не обирали.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України, зокрема дружини підозрюваного в держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко.

"Саме вона (Марченко) є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму", - повідомлялося в телеграм-каналі української спецслужби.

За інформацією СБУ, встановлено, що ці компанії платили окупантам за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів" - загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Суд за матеріалами СБУ наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об'єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.