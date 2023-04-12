Події

07:45 12.04.2023

Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

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Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "шлях перемоги попереду".

"Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, "нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше".

Зеленський заявив, що "наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю звʼязків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах".

"Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України.", - сказав президент.

 

 

Теги: #президент #підтримка #військові

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