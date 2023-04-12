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07:34 12.04.2023

Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну

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Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну

Під час зустрічі з представниками канадського бізнесу в Торонто прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до її відновлення.

"Ведемо переговори щодо страхування військових ризиків з експортно-кредитними агентствами різних країн. Очікуємо, що уряд Канади також запропонує своєму бізнесу ефективні інструменти, які стимулюватимуть інвестиції в Україну", - написав він у середу вранці в телеграм-каналі.

Шмигаль уточнив, що є перспективи реалізації вигідних проєктів в агросекторі, ВПК, ІТ, енергетиці. "Зокрема, плануємо будівництво нових атомних енергоблоків, і канадські компанії можуть зіграти тут ключову роль", - наголосив глава уряду.

Він також зазначив, що під час візиту "Енергоатом" уклав угоду з канадською компанією САМЕСО, що стала завершальним етапом реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

"Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну. Наші компанії вже співпрацюють з канадськими партнерами і готові поглиблювати співпрацю", - резюмував прем'єр-міністр.

 

 

 

Теги: #канада #інвестиції

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