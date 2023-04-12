Події

07:30 12.04.2023

У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

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У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

Народний депутат Володимир Цабаль (фракція "Голос") пропонує Верховній Раді скасувати рішення щодо ухвалення законопроєкту, який передбачає, зокрема, повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців, поліцейських і рятувальників.

Відповідний проєкт постанови № 8312-П зареєстровано в парламенті 11 квітня. Його текст наразі відсутній.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що "це саме той закон, де пройшла правка щодо повернення виплат і обмеження зарплат".

"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - пояснив парламентарій.

Так, згідно з регламентом, якщо нардепи зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення парламенту, голова Верховної Ради не може підписати закон, поки ВР не скасує таку постанову.

Як повідомлялося, 254 народні депутати за необхідного мінімуму 226 голосів підтримали поправку ексспікера Ради, позафракційного депутата Дмитра Разумкова до ухваленого загалом закону №8312 (про удосконалення процедури примусового відчуження майна під час війни), щодо повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і ДСНС.

Водночас вона передбачає впровадження з квітня цього року і до кінця воєнного стану стелі в 10 мінімальних зарплат (67 тис. грн) на грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ і підприємств, на 100% підконтрольних державі. Це обмеження також стосується народних депутатів, членів Кабміну, прокурорів, працівників Нацбанку та працівників інших держорганів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, наприклад, НАБУ.

Водночас, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в кулуарах "Весняних зустрічей" Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, ухвалена поправка викликала запитання представників МВФ.

Раніше, 21 березня, Рада збільшила витрати держбюджету-2023 на 487 млрд грн, а доходи - на 61 млрд грн, що спричинило збільшення дефіциту на 419 млрд грн. Згідно з Меморандумом із МВФ, набуття чинності до кінця квітня цього закону після підписання президентом є найближчим структурним маяком нової програми.

Крім того, уряд зобов'язався до кінця травня внести в Раду законопроєкт із посиленням положень Бюджетного кодексу для мінімізації ad hoc змін до бюджету.

 

 

 

Теги: #рада #доплата #військові

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