Макрон закликає ЄС до протекціоністських заходів у сфері оборони та технологій

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи під час візиту до Нідерландів, наголосив на важливості європейського суверенітету і протекціоністських заходів, зокрема у сфері оборони і технологій.

"Якщо ви втратите свій суверенітет або якщо ви погодитеся залежати від інших держав, то ви вже не будете ухвалювати рішення самі", - сказав Макрон.

Він додав, що війна в Україні та пандемія коронавірусу продемонстрували важливість досягнення європейського суверенітету. Він зазначив, що "ми повинні бути більш конкурентоспроможними".

Говорячи про такий підхід, Макрон зазначив, що "це не означає, що ми віддалимося від наших союзників, але те, що ми самі обиратимемо наших союзників і партнерів. Ми не повинні бути тим, хто спостерігає, ми повинні бути тими, хто вирішує".

"Ми повинні вживати протекціоністських заходів в обороні та у сфері технологій", - сказав французький лідер.

За його словами, такі заходи також необхідні "скрізь, де у нас є вразливі місця і де європейська безпека опиняється під загрозою".

Крім того, Макрон наголосив на важливості "посилення нашої координації" між європейськими країнами.

На вихідних в інтерв'ю двом французьким журналістам і європейському виданню Politico президент Франції заявив, що Європа стикається з "великими ризиками" через те, що "потрапляє в кризи, які не є нашими, і це заважає вибудовувати нашу стратегічну автономність".