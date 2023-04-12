Події

07:10 12.04.2023

За добу окупанти завдали 22 ракетні та авіаудари, здійснили 33 обстріли з РСЗВ

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За добу окупанти завдали 22 ракетні та авіаудари, здійснили 33 обстріли з РСЗВ

Минулої доби противник завдав 1 ракетного і 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці в середу.

Зокрема, противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам'янська Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба,  Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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