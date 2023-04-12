Ворог продовжує спроби взяти під контроль Бахмут і Мар'їнку

Російські окупанти за добу здійснили 72 безуспішні атаки на позиції українських військових, наступальні дії тривають на 4 напрямках, намагаються опанувати Бахмут і Мар'їнку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Незважаючи на численні втрати в техніці та в живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться в ранковому зведенні в середу на фейсбуці.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.