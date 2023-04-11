Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Баффетом допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом допомогу Україні.

"Разом з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом обговорили допомогу нашій державі. Розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою. Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Глава держави висловив подяку Баффету за підтримку українців.

"Вдячний Говарду Баффету за підтримку українського народу! Зокрема, за реалізацію проекту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури України", - написав Зеленський.