Події

21:29 11.04.2023

Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Баффетом допомогу Україні

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Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Баффетом допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом допомогу Україні.

"Разом з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом обговорили допомогу нашій державі. Розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою. Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Глава держави висловив подяку Баффету за підтримку українців.

"Вдячний Говарду Баффету за підтримку українського народу! Зокрема, за реалізацію проекту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури України", - написав Зеленський.

 

 

 

Теги: #президент #баффет #допомога

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