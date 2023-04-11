На площу в казахстанському Жанаозені вийшли кілька тисяч людей з вимогою звільнити затриманих в Астані нафтовиків

На центральній площі в місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) зібралося вже майже 2 тисячі осіб, які вимагають звільнення затриманих в Астані нафтовиків, повідомляє інтернет-журнал "Власть".

"Активіст із Жанаозена Муратбай Жумагалієв повідомив, що до цього часу на центральній площі міста зібралося до 2 тисяч осіб. Вони вимагають звільнення затриманих в Астані робітників", - йдеться в повідомленні.

Минулого понеділка близько 150 звільнених працівників нафтосервісної компанії "БерАлі Мангістау Company" з Жанаозена зібралися біля будівлі Міненерго в Астані та зажадали працевлаштувати їх у "дочку" "КазМунайГазу" - компанію "ОзенМунайГаз". Вони пояснили, що залишилися без роботи через те, що їхня компанія програла тендер. Ніч і весь день вони провели на вулиці.

Увечері у вівторок поліція затримала понад сотню протестувальників. За даними департаменту поліції, затриманим загрожує арешт до 15 діб або штраф за несанкціонований мітинг.