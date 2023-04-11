Події

07:35 11.04.2023

На окупованих територіях через відсутність російських паспортів окупанти звільняють медпрацівників і змушують громадян отримувати перепустки на пересування

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На окупованих територіях через відсутність російських паспортів окупанти звільняють медпрацівників і змушують громадян отримувати перепустки на пересування

Російські окупанти звільняють медпрацівників у Сніжному (Донецька обл.) через відсутність російських паспортів, а в Енергодарі (Запорізька обл.) змушують мешканців отримувати перепустки на пересування областю, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях", - ідеться в повідомленні.

Так, у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

А в місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Тих, хто подав заявки на отримання перепусток, піддають посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть житлові будинки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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