Події

07:07 11.04.2023

Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

1 хв читати
Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

Протягом 10 квітня російські окупанти здійснили 9 обстрілів 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 118 "прильотів", повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Так, Хотинську громаду з території РФ обстріляли з міномета, було 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач.

По Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.

На територію Білопільської громади ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС.

У Шалигинській громаді було 9 "прильотів" із мінометів.

На територію Миропільської громади росіяни скинули 1 міну.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 10.04.2023
Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

09:29 10.04.2023
Уночі окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині

Уночі окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині

08:44 10.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя, пошкоджено будинки, горів ліс

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя, пошкоджено будинки, горів ліс

08:11 10.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

07:19 10.04.2023
У неділю окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

У неділю окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

15:48 09.04.2023
У Сумській області збито російський дрон - ОК "Північ"

У Сумській області збито російський дрон - ОК "Північ"

10:55 09.04.2023
Росіяни обстріляли 144 населені пункти в 9 областях України, уразили 64 об'єкти інфраструктури - Military Media Center

Росіяни обстріляли 144 населені пункти в 9 областях України, уразили 64 об'єкти інфраструктури - Military Media Center

10:45 09.04.2023
Двоє людей поранені за добу ворожих обстрілів на Донеччині - голова ОВА

Двоє людей поранені за добу ворожих обстрілів на Донеччині - голова ОВА

10:43 09.04.2023
У Сумській області вранці в неділю зафіксовано 5 "прильотів" з території РФ - обладміністрація

У Сумській області вранці в неділю зафіксовано 5 "прильотів" з території РФ - обладміністрація

09:01 09.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, госпбудівлі та ресторанний комплекс

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, госпбудівлі та ресторанний комплекс

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Сили оборони України за добу збили  ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

ОСТАННЄ

Україна і Канада планують підписання двосторонніх документів

У Білому домі поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних документів

Стратегічне командування США у вівторок розпочне навчання з перевірки ядерної боєготовності

11 квітня: Цей день в Україні та в світі

"Метінвест" передав захисникам України безпілотник "Ельф" із дальністю до 100 км.

У США та Європі критикують Макрона після заяви про необхідність дистанціюватися від США до Тайваню

У Болгарії ведуть переговори про передачу Україні МіГ-29 за умови отримання замість них нових літаків

Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

США закликали Росію до звільнення кореспондента Евана Гершковича

Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА