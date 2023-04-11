Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області
Протягом 10 квітня російські окупанти здійснили 9 обстрілів 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 118 "прильотів", повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
Так, Хотинську громаду з території РФ обстріляли з міномета, було 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач.
По Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.
На територію Білопільської громади ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС.
У Шалигинській громаді було 9 "прильотів" із мінометів.
На територію Миропільської громади росіяни скинули 1 міну.