У Білому домі поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних документів

Влада США поки що не визначила, хто відповідальний за витік американських секретних документів, який стався днями, і не знає, чи можливі нові подібні інциденти найближчим часом, заявив у понеділок представник американської Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

"Ми не знаємо, що в цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що у нас зараз немає інформації", - заявив Кірбі під час пресбрифінгу Білого дому.

При цьому він зазначив, що ситуація турбує американську адміністрацію. Кірбі, незважаючи на численні прохання журналістів, не став чітко підтверджувати, що всі документи, які потрапили у відкритий доступ, - справжні.

Раніше The New York Times повідомила, що в соціальних мережах у п'ятницю з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу і Китаю". Вони, зокрема, містять у собі "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Про першу партію секретних документів, які стосувалися української армії, газета написала в четвер.

До розслідування у зв'язку з витоком секретів підключилися Мін'юст і ФБР. За даними Associated Press, документи "датовані періодом із 23 лютого до 1 березня і також містять, мабуть, докладну інформацію про перебіг поставок зброї і техніки Україні з більш точними термінами і кількостями, ніж США зазвичай надають публічно".

Офіційні особи визнали, що документи, судячи з усього, є реальними розвідувальними та оперативними зведеннями, складеними американським Міноборони. Однак відстежити первинне джерело витоку "може бути важко, оскільки сотні, якщо не тисячі, військових та інших урядових чиновників США мають допуски, необхідні для отримання доступу до документів".