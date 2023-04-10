Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

Ракетна небезпека виникла через виведення Росією підводного ракетоносія в Чорному морі, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі станом на 19.00 складається з 8 одиниць, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що хоча рівень загрози не надто високий, ігнорувати його не слід. Також у відомстві припустили, що Москві для чергової ракетної атаки могли поповнити запаси дронів "Шахид"

"Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. Враховуючи тривалу паузу в ракетних ударах і прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран - Москва, ймовірно, поповнення запасів дронів-вбивць і не виключена підготовка ракетного удару", - повідомили в ОК.

Також Командування звертає увагу мешканців Херсонщини, Миколаївщини та Одещини, що обмеження використання водного транспорту та будь-яких плавзасобів насамперед спрямовані на збереження життів.