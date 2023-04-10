Данія має намір до початку літа поставити Україні самохідні артилерійські установки CAESAR і танки Leopard 1

Данія планує до початку літа поставити Україні самохідні артилерійські установки CAESAR і танки Leopard 1, повідомив виконувач обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

"Ми сподіваємося, що наступного місяця ми поставимо артилерійські системи CAESAR в Україну. Зараз вони перебувають на полігонах у Данії", - сказав Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у понеділок в Одесі, передає Ukraine Media Center Odesa.

"Щодо танків Leopard 1. Два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що до літа ми почнемо поставляти танки. Забігаючи на півроку вперед, можна буде поставити в Україну близько 100 танків Leopard 1", - повідомив Поульсен.

Крім того, як додав в.о. міністра оборони Данії, "ми зможемо обговорити постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Ми розглянемо інші можливі шляхи передачі".

За словами Поульсена, разом із бойовими машинами в Україну прибудуть екіпажі, які вже пройшли навчання за кордоном. Він також додав, що важливо, щоб українські фахівці мали змогу обслуговувати та ремонтувати цю зброю до того, як вона прибуде в Україну.

"Наші артилеристи вже готуються до роботи на CAESAR. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також запросив іноземних фахівців, які мають бажання і можливість обслуговувати дане обладнання, мають відповідні дозволи і доступ до документів, приїхати на роботу в Україну.

"Це стосується і пілотів. Якщо є льотчики, які вміють літати на F-16 і готові взяти участь (у війні), іноземний легіон готовий відкрити двері", - додав Резніков.

На початку квітня міноборони Данії уклало з Норвегією угоду про спільну передачу Україні 8 тисяч артилерійських снарядів. Ці боєприпаси зможуть використовувати данські артилерійські установки CAESAR.