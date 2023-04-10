Події

20:44 10.04.2023

Окупанти під Бериславом скинули гранату на човен із цивільними, дві людини поранені

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Окупанти під Бериславом скинули гранату на човен із цивільними, дві людини поранені

Двоє жителів Бериславської громади Херсонської області дістали тяжкі поранення внаслідок скидання на них гранати з безпілотного літального апарату російськими окупантами, повідомив у понеділок голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець і 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами - з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцеві жителі зазнали важких поранень і були терміново евакуйовані нашими військовими в лікарню, де їм надають медичну допомогу", - написав Прокудін у телеграм.

 

 

 

Теги: #граната #постраждалі #херсонська_область

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