Окупанти під Бериславом скинули гранату на човен із цивільними, дві людини поранені

Двоє жителів Бериславської громади Херсонської області дістали тяжкі поранення внаслідок скидання на них гранати з безпілотного літального апарату російськими окупантами, повідомив у понеділок голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець і 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами - з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцеві жителі зазнали важких поранень і були терміново евакуйовані нашими військовими в лікарню, де їм надають медичну допомогу", - написав Прокудін у телеграм.