Суд відмовився визнати недійсним рішення АМКУ про накладення у 2020 році 176 млн грн штрафу на "ДТЕК Західенерго"

Господарський суд міста Києва відмовив АТ "ДТЕК Західенерго" в задоволенні позовних вимог щодо визнання нечинним рішення Антимонопольного комітету України від 15 грудня 2020 року про накладення на компанію штрафів у розмірі 48,05 млн грн і 127,9 млн грн за зловживання монопольним становищем у Бурштинському енергоострові, повідомив комітет.

Згідно з релізом АМКУ, таке рішення суд ухвалив у понеділок.

У комітеті нагадали, що в межах цього самого рішення АМКУ оштрафував ТОВ "Д.Трейдінг" приблизно на 99,2 млн грн.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року АМКУ оштрафував на 176 млн грн "ДТЕК Західенерго" і на 99,2 млн грн ТОВ "Д.Трейдінг" за зловживання монопольним становищем у Бурштинському енергоострові в липні-жовтні 2019 року.

У роз'ясненні на своєму сайті АМКУ, зокрема, звернув увагу, що "ДТЕК Західенерго" з 29 липня 2019 року зменшувало в заявках на продаж на "ринку на добу наперед" (РДН) обсяги пропонованої електроенергії в години мінімального навантаження, що призвело до зростання обсягів продажу генкомпанією на "балансувальному ринку" за вищими цінами.

Крім того, "ДТЕК Західенерго" встановлювало в заявках на РДН завищені та економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження.

"Цьому сприяла практика, до якої вдавався "Д.Трейдінг", обмежуючи доступ імпортованої електроенергії з території Словаччини в торговельну зону "Острів Бурштинської ТЕС". Компанія протягом липня-жовтня 2019 року викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки "ДТЕК Західенерго" на території енергоострова", - пояснювали в комітеті.

На переконання АМКУ, вигоду від таких дій отримала не лише генкомпанія, а й сам "Д.Трейдінг", який встановлював у двосторонніх договорах прив'язку цін на електроенергію до цін, що сформувалися на РДН.

Зі свого боку "ДТЕК" заявив, що вважає ухвалене рішення упередженим і безпідставним.

"Під час розгляду справи комітет не провів належного дослідження функціонування ринку електроенергії, проігнорував надані докази та експертні висновки", - йшлося в заяві "ДТЕК", що послідувала за рішенням.

В енергохолдингу заявили, що вони не займають монопольного становища в торговельній зоні "Острів БуТЕС", є повністю замінюваними за рахунок імпортного ресурсу, мають значну конкуренцію з боку імпортерів, а також не мають ринкової влади в результаті повного адміністративного регулювання цін на цьому ринку.

"ДТЕК" домігся позитивних рішень в оскарженні штрафу в судах перших двох інстанцій.

У відповідь комітет звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Верховний Суд 6 вересня 2022 року повернув справу про зловживання монопольним становищем "ДТЕК Західенерго" в Бурштинському енергоострові на повторний розгляд.

"Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішень комітету стосовно цих компаній не обґрунтовані. Отже, суди під час нового розгляду справ матимуть повторно дати оцінку всім обставинам, встановленим комітетом, і наново оцінити доводи АМКУ щодо наявності правопорушень у діях компаній", - зазначило відомство.

Із синхронізацією європейської та української енергосистем у березні 2022 року, зона БуТЕС припинила своє існування.