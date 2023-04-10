ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на чотирьох основних напрямках - лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському, намагаються взяти під повний контроль м. Бахмут, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - цієї доби було відбито понад 20 атак противника", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у понеділок увечері.

Як інформує Генштаб, "на бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають". Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На лиманському напрямку протягом доби росіяни намагалися наступати поблизу н. п. Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

Як повідомляється, на авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

Як повідомляє Генштаб, на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. "Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підрозділи ЗС РФ продовжують перебувати на території Білорусі, "проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначає Генштаб, додаючи, що "ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості".

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.