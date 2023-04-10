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18:30 10.04.2023

Антикорупційні органи розшукують підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, серед них Сенниченко

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Антикорупційні органи розшукують підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, серед них Сенниченко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили в розшук сімох підозрюваних у справі про махінації з майном Фонду держмайна України (ФДМ), включно з ексголовою ФДМ, повідомляє НАБУ.

У телеграм-каналі НАБУ в понеділок розміщено фотографії розшукуваних, серед яких – ексголова ФДМ Дмитро Сенниченко.

"Всі вони (підозрювані – ІФ-У) входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", - зазначено в повідомленні бюро.

У НАБУ зазначають: "Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія".

Як повідомлялося, НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна (ФДМ) України, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

 

Теги: #набу #фдм #сап

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