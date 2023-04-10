ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

Верховна Рада підтримала повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців.

Ухвалення законопроєкту №8312 (щодо вдосконалення процедури примусового відчуження майна під час війни), що містить відповідну норму, у цілому підтримали 277 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив лідер міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний).

Разумков виступив автором поправки (№48) до цього документа. Вона передбачає повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, представникам служби цивільного захисту і поліцейським "за рахунок обмеження зарплат топпосадовцям". За цю поправку проголосували 254 парламентарії.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що надбавку захисникам повертають шляхом "економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)".

"І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало: скоріш за все потрібно змінювати бюджет. Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат - це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки що не настільки однозначно стверджував, що повернули. Поки що правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - зазначив парламентарій.