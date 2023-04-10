Будівлю Річкового вокзалу у Києві ввели в експлуатацію після реставрації

Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат про введення в експлуатацію реставрованої будівлі Річкового вокзалу у Києві, повідомляється у телеграм-каналі уряду.

"Це приміщення з 2021 року орендує Американський університет у Києві (American University Kyiv). Завдяки цьому рішенню університет зможе розпочати офлайн навчання студентів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м підписано на 10 років.

Збудований у Києві 1961 року Річковий вокзал (Поштова площа, 3) – пам'ятка містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв). Реставрація будівлі розпочалася у 2021 році. Генеральним підрядником проєкту виступило ТОВ "ТБК-Вест", розробником проєктної документації - ТОВ "Едельбург Архітектс".