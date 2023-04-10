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13:49 10.04.2023

Джапарова прибула до Нью-Делі, запросила Індію приєднатися до Формули миру Зеленського та ініціативи Grain from Ukraine

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Джапарова прибула до Нью-Делі, запросила Індію приєднатися до Формули миру Зеленського та ініціативи Grain from Ukraine

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яка прибула до Індії з дводенним візитом, провела зустріч із секретарем Західного напряму Міністерства закордонних справ Індії Санджаєм Вермою.

"Рада зустрічі з секретарем Західного напрямку МЗС Індії Санджаєм Вермою в Нью-Делі. Поінформувала про зусилля України в боротьбі з неспровокованою агресією РФ. Запросила Індію долучитися до ініційованої президентом Зеленським Формули миру та ініціативи Grain from Ukraine. Важливо мати Індію на борту", - написала Джапарова у твіттері.

Зі свого боку Верма у твіттері привітав Джапарову в Індії.

"Приємно приймати заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову. Поділилися поглядами. Обговорили двосторонні зобов'язання та подальшу співпрацю. Бажаємо їй вдалої поїздки", - зазначив Верма.

Згідно з інформацією на сайті МЗС України, 10-11 квітня відбудеться візит першої заступниці міністра закордонних справ України Джапарової до Індії.

Програма перебування в Нью-Делі передбачає зустрічі з державним міністром закордонних справ - державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі, заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою та заступником радника прем’єр-міністра Індії з питань національної безпеки Вікрамом Місрі.

"Сторони обговорять посилення двосторонньої взаємодії, зокрема, проведення політичних консультацій, обмін візитами на високому та найвищому рівнях, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці, а також шляхи активізації відносин між двома країнами в рамках всеохопного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Також Джапарова візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради з міжнародних справ, а також дасть інтерв'ю провідним ЗМІ Індії.

Теги: #індія #джапарова

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