ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем і 11 БПЛА

За минулу добу Збройні сили України знищили 670 російських окупантів, танк, 4 бронемашини, 10 артсистем, РСЗВ, 11 БПЛА і 7 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано, танків - 3637 (+1) од, бойових броньованих машин - 7028 (+4) од, артилерійських систем - 2750 (+10) од, РСЗВ - 534 (+1) од, засоби ППО - 282 (+0) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од, спеціальна техніка - 311 (+2)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.