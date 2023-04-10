У Росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО

У Росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії в НАТО, особливу увагу приділили протиповітряній обороні, повідомив командувач військами ППО-ПРО - заступник головкому Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу в альянс Швеція. У цих умовах війська протиповітряної оборони відпрацьовують питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до підвищеного рівня загроз", - сказав Дьомін в інтерв'ю газеті Міноборони РФ "Красная звезда".

Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ у НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Потім у Туреччині заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови.

Фінляндія 4 квітня офіційно вступила в НАТО. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, всі необхідні формальності виконано, і тепер Фінляндія - повноправний член альянсу.