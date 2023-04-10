Події

07:16 10.04.2023

ЗС України знищили шість БПЛА, чотири ЗРК і п’ять станцій РЕБ

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ЗС України знищили шість БПЛА, чотири ЗРК і п’ять станцій РЕБ

Протягом доби неділі, 9 квітня, Збройні сили України завдали 6 ударів по противнику, знищили 6 БПЛА, 4 ЗРК, 5 станцій РЕБ і склад боєприпасів.

У ранковому зведенні на фейсбук-сторінці Генштабу повідомляється, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 - типу "Ланцет", 2 - "Зала" та 1 - "Суперкам".

Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили 4 зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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