Події

07:12 10.04.2023

ЗС України за добу відбили 58 атак, запеклі бої тривають під Бахмутом

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ЗС України за добу відбили 58 атак, запеклі бої тривають під Бахмутом

За добу неділі, 9 квітня, ЗС України відбили 58 ворожих атак. Окупанти продовжують вести наступальні дії на 4 напрямках, запеклі бої відбуваються в Бахмуті, повідомили в Генеральному штабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці у понеділок.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії на сході від населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар'їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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