Події

07:02 10.04.2023

Протягом доби ворог завдав ракетних та авіаударів по Запоріжжю й Костянтинівці, обстріляв із РСЗВ Куп'янськ і Дружківку

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Протягом доби ворог завдав ракетних та авіаударів по Запоріжжю й Костянтинівці, обстріляв із РСЗВ Куп'янськ і Дружківку

Минулої доби російські окупанти завдали 26 авіаційних і 4 ракетних удари, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ. Унаслідок обстрілів Запоріжжя, Куп'янська (Харківська обл.), Костянтинівки і Дружківки (Донецька обл.) є загиблі й поранені, руйнування цивільної інфраструктури, повідомили в Генштабі ЗС України.

"2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі та поранені серед цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об'єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки Донецької області", - йдеться в ранковому зведенні.

Також повідомляється, що ворог здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗС України та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Унаслідок влучання постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ Харківської області та Дружківка Донецької області. Є поранені серед цивільних, пошкоджено житлові будівлі.

Крім того, минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем’яч Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового.  Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Гостре,  Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Запорізьке, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Качкарівка, Миколаївка, Львове, Микільське та Інженерне Херсонської області, а також Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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