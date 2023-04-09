Події

20:59 09.04.2023

Опозиція в Тбілісі провела мітинг на підтримку Саакашвілі та європейського курсу Грузії

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Опозиція в Тбілісі провела мітинг на підтримку Саакашвілі та європейського курсу Грузії

Прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) провели в неділю мітинг перед будівлею парламенту на підтримку засновника партії, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу.

Усі промовці звинувачували нинішню грузинську владу в проведенні проросійської політики, вимагали звільнення з ув'язнення Саакашвілі.

Голова ЄНР Леван Хабеішвілі від імені партії висунув владі кілька вимог - звільнення з ув'язнення затриманого за кидання "коктейлю Молотова" в поліцейських на акціях у березні біля будівлі парламенту Лазаре Григориадіса, відставки чотирьох грузинських суддів, які підпали під санкції США за корупцію, звільнення з тюремного ув'язнення Саакашвілі та гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніки Гварамія й ухвалення закону щодо деолігархізації, проведення реформування судової системи та Центральної виборчої комісії.

На мітингу виступив і колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Він також обвинуватив чинну владу в проведенні проросійської політики.

"У багатьох із нас різні політичні погляди, але нас об'єднує усвідомлення, що Грузія не є російською губернією, а є частиною Європи. Нас об'єднує й усвідомлення того, що нинішня влада становить небезпеку на нашому шляху до Європи", - сказав Маргвелашвілі, обраний на посаду президента 2013 року від панівної партії "Грузинська мрія".

 

 

Теги: #мітинг #опозиція #грузія

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