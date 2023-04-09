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13:32 09.04.2023

ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області та на високогір'ї Івано-Франківської області

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ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області та на високогір'ї Івано-Франківської області

Держслужба з НС попереджає про сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області та на високогір'ї Івано-Франківської області 9-10 квітня.

"9-10 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається, а 10 квітня, у зв'язку зі снігопадами, на високогір'ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

 

Теги: #закарпатская_область #дснс

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