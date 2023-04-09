Події

12:51 09.04.2023

В Україні найближчими днями буде по-весняному тепло, часом невеликий дощ

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В Україні найближчими днями буде по-весняному тепло, часом невеликий дощ

В Україні в понеділок, 10 квітня, часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, у горах із мокрим снігом, лише в південній частині без суттєвих опадів, повідомив Укргідрометцентр.

У південних і центральних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході до 18°.

У Києві в понеділок часом невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 квітня найвища температура вдень була 24,1 у 1973 р., найнижча вночі -7,2 у 1929 р.

У вівторок, 11 квітня, в Україні без опадів, лише в південній частині, вдень і в центральних та східних областях часом дощ.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 12-17°.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла; вдень близько 15°.

Теги: #укргідрометцентр

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