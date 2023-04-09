За добу ЗСУ знищили близько 470 окупантів, 13 артсистем і 14 БпЛА - Генштаб

За добу українські військові знищили близько 470 осіб особового складу армії РФ, 13 артсистем і 14 БпЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.04. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано, танків - 3636 (+0) од, бойових броньованих машин - 7024 (+4) од, артилерійських систем - 2740 (+13) од, РСЗВ - 533 (+0) од, засобів ППО - 282 (+0) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14), крилатих ракет - 911 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од, спеціальної техніки - 309 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.