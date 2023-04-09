Окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режим в окупованій Херсонській області

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний і поліцейський режим в окупованій Херсонській області, повідомляє Генеральний штаб України.

"Зокрема, у Горностаївському районі Херсонської області відбуваються рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні домівки.