Події

07:27 09.04.2023

Окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режим в окупованій Херсонській області

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Окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режим в окупованій Херсонській області

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний і поліцейський режим в окупованій Херсонській області, повідомляє Генеральний штаб України.

"Зокрема, у Горностаївському районі Херсонської області відбуваються рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні домівки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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