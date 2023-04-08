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23:20 08.04.2023

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

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Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, проте визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито втратив, повідомила прес-служба УПЦ (МП).

"У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не вважаю себе громадянином Росії", - йдеться в оприлюдненому на на сайті УПЦ (МП) заяві. 

Онуфрій розповів, як у 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, проте вирішив залишити університет та вступити до духовної семінарії.

"У Радянському Союзі на той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів вступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, бо я покинув університет і це, здавалося б, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві". , яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста, тоді я таємно поїхав до Росії, у м. Загорськ, де знаходилася знаменита Трійця-Сергієва Лавра та при ній Московські Духовна Академія та Семінарія, де мене не відкинули, як це зробили в Україні. .а прийняли до другого класу Московської духовної семінарії", – заявив митрополит.

Він продовжив, що під час навчання у третьому класі духовної семінарії вступив у братство Свято-Троїцької Сергієвої лаври та у 1971 році прийняв чернечий постриг. У стінах Свято-Троїцької Сергіївської лаври він провів 19 років і "мріяв прожити у святій обителі все своє життя", проте 1988 року його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а 1990 року - до Буковини.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (бо мав постійну прописку в Росії, а це по-справжньому означало - громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало жодного значення, і за це ніхто не переслідував, між Україною та Росією були добрі братні стосунки", - пояснив Онуфрій.

Митрополит зазначив, що коли російсько-українські відносини погіршувалися, він залишив російське громадянство.

"У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли виступив проти війни Росії з Україною та засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином лише України", - наголосив він.

Основною причиною того, що довгий час він "не звертав уваги на російське громадянство", Онуфрій називає те, що хотів завершити своє життя в Трійце-Сергієвій лаврі в Росії, а "громадянство відкривало можливість здійснити цю мрію".

"На жаль, погані відносини між Росією та Україною, розпад СНД, особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не вважаю себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене вважають, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - наголосив митрополит УПЦ МП.

Він також заявив, що засуджує війну Росії проти України, але дуже вдячний тим росіянам, які прийняли його, коли Україна від нього відвернулася.

Як повідомлялося, в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляють, що предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій не має громадян інших країн, крім українського.

Раніше видання "Українська правда" оприлюднило розслідування, у якому стверджується, що митрополит УПЦ (МП) Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів цієї церкви мають російське громадянство. 

Теги: #упц #україна #громадянство #онуфрій

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