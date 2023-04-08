Події

20:30 08.04.2023

У деяких районах Херсона в результаті ворожих обстрілів зникло електропостачання

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У деяких районах Херсона в результаті ворожих обстрілів зникло електропостачання

Російські окупанти в суботу вкотре обстріляли Херсон, у деяких районах зникло електропостачання, енергетики працюють над усуненням неполадок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через росіян (окупантів - ІФ-У) у деяких районах Херсона зникло світло", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

За його словами, енергетики вже ремонтують мережі.

"Скоро все відновлять", - підсумував він.

Наразі в місті триває повітряна тривога.

 

 

 

Теги: #електроенергія #обстріли #херсонська_область

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