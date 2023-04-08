Події

19:53 08.04.2023

Польські САУ "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті

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Польські САУ "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті

Польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ "Краб") добре показали себе під час бойових дій, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Наші воїни швидко опанували західну техніку, ба більше - мають досвід, який є цінним для партнерів і виробників озброєння", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він також процитував військовослужбовця ЗСУ Володимира, який зазначив, що українські солдати надають рекомендації виробникам САУ.

"Самохідна артилерійська установка "Краб" добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс і можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції щодо їх удосконалення", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #польща #фронт #гаубиці

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