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19:38 08.04.2023

Противник завдав 2 ракетних і 34 авіаудари по території України, водночас зазнавши втрат живої сили і техніки

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Противник завдав 2 ракетних і 34 авіаудари по території України, водночас зазнавши втрат живої сили і техніки

Російські окупанти завдали в суботу 2 ракетних і 34 авіаудари по території України, водночас Повітряні сили України Збройних сил завдали у відповідь 8 авіаударів по скупченню живої сили противника, також знищили російську техніку, зокрема БПЛА, повідомляє Генеральний штаб.

Так, протягом доби противник завдав 2 ракетних і 34 авіаційних удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, Повітряні сили за добу завдали 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Водночас окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - відбито понад 35 атак противника.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка.  Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора та Дружба Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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