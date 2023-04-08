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19:33 08.04.2023

У Конгресі заявили, що США готові відправити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю

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У Конгресі заявили, що США готові відправити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю

Голова комітету Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Конгрес США, швидше за все, підтримає відправку американських військ на Тайвань, "якщо туди вторгнеться Китай". Про це він повідомив у інтерв'ю Fox News.

"Думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться на Тайвань, то, як я вважаю, якщо американський народ це підтримає, тоді те ж саме зробить і Конгрес", - сказав він.

Раніше видання Taiwan News повідомляло, що Сполучені Штати найближчими місяцями планують направити на Тайвань від 100 до 200 солдатів у рамках посилення військового контингенту на тлі "дедалі більш агресивної військової позиції Китаю".

6 квітня голова КНР Сі Цзіньпін у розмові з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн назвав "нездійсненними мріями" можливі поступки Китаю в тайванському питанні.

 

 

Теги: #сша #тайвань #конгрес #позиція

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