Події

19:08 08.04.2023

У результаті обстрілів Гуляйполя та Оріхового поранено двох мирних жителів

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У результаті обстрілів Гуляйполя та Оріхового поранено двох мирних жителів

Кількість постраждалих унаслідок російських обстрілів Запорізької області вранці в суботу зросла до двох осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора завдали удару авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків", - йдеться в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено господарські будівлі та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про обстріл Гуляйполя, внаслідок якого постраждав один цивільний.

 

 

 

Теги: #росія #обстріли #запорізька

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