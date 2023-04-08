Події

16:29 08.04.2023

В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією дитину

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В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією дитину

Україні вдалося повернути на батьківщину ще 31 дитину з числа депортованих Росією, повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Протягом четвертої місії Save Ukraine врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п'ята рятувальна місія, і 31 дитина за кілька годин прибуде до Києва", - заявив Кулеба на пресконференції в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

Він наголосив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, щоб повернути своїх дітей, збільшується.

Крім того, після того як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій, а особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, змінилося ставлення російської сторони.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яку повертають, - це беззаперечний доказ їхніх злочинів", - зазначив Кулеба.

Теги: #рф #діти #повернення

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