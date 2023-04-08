Київщина передала бригаді "Чорні запорожці" автотехніку, безпілотники та медикаменти

Представники Київської області доправили на позиції 72 окремої механізованої бригади "Чорні запорожці" на Донеччині вантаж допомоги від земляків, зокрема мікроавтобус, два пікапи, два джипи та швидку допомогу, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Представники Київської області відвідали бійців 72 окремої механізованої бригади "Чорні запорожці", які наразі перебувають на позиціях на Донеччині, та доставили їм вантаж допомоги. Мікроавтобус, два пікапи, два джипи, швидка допомога, медикаменти та понад 30 безпілотників Mavik передали нашим захисникам, які боронять країну в одному з найспекотніших районів", - ідеться в повідомленні Київської ОВА в суботу.

Серед учасників делегації - в.о. голови Київської обласної держадміністрації Дмитро Назаренко, заступник голови Київської ОДА Віталій Власюк, перший заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський і мер Броварів Ігор Сапожко.

72 бригаду було створено 2002 року, з 2014 року вона бере участь у війні на сході України у складі сил АТО/ООС. У 2022 році на початку російського вторгнення "Чорні запорожці" захищали столицю і Київську область. Бійці 72 бригади брали участь у важких боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. Із літа 2022 року вони тримають східний фронт на Донеччині.