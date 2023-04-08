Львівщина відправила українським бійцям у Бахмут 2 бойові машини та 3 пікапи

Львівська обласна військова адміністрація відправила 53 окремому стрілецькому батальйону 2 бойові розвідувально-дозорні машини і 3 пікапи, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні разом із Львівським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки відправили 53 окремому стрілецькому батальйону зі Львівщини дві бойові розвідувально-дозорні машини та три пікапи", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Нехай техніка надійно служить. Хлопці зараз у Бахмуті. Бережіть себе. Бийте окупантів", - резюмував Козицький.