До 24-х збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном, незабаром буде додано ще кілька

Кількість країн, де можна буде скласти національний мультипредметний тест (НМТ) 2023 року за кордоном, збільшилася до 24, і незабаром буде додано ще кілька, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Раніше ми повідомляли, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже переговори з окремими установами/організаціями ще тривають. Цього тижня його було розширено", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в таких закордонних населених пунктах: Австрія (Відень), Азербайджан (Баку), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Варна, Софія), Велика Британія (Аберіствіт, Единбург, Лондон), Грузія (Тбілісі), Данія (Орхус), Естонія (Таллінн), Ірландія (Дублін), Іспанія (Валенсія), Італія (Мілан, Рим), Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто), Латвія (Рига), Литва (Каунас), Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен), Польща (Бідгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Португалія (Лісабон), Румунія (Бухарест), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Угорщина (Будапешт), Фінляндія (Гельсінкі), Франція (Марсель, Париж), Чехія (Брно, Прага) і Швеція (Стокгольм).

Крім того, в УЦОЯО повідомляють, що наступного тижня очікується досягнення домовленостей із представниками Люксембургу (Люксембург) і Роттердама (Нідерланди).

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і обрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація - зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, що є ближчим до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня. Реєстрація стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської, французької, іспанської, німецької та французької мов, біології, хімії та з історії України.