У центрі Берислава авіабомбами зруйновано будівлю профосвіти

Російські війська авіабомбами пошкодили будівлю профтехосвіти в центрі Берислава, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська армія вчора ввечері завдала удару авіаційними бомбами по центру міста Берислава. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю закладу професійної освіти", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними ОВА, боєприпаси "понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не залишилося скла. За попередньою інформацією, люди живі й неушкоджені".