Події

12:11 08.04.2023

У центрі Берислава авіабомбами зруйновано будівлю профосвіти

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Російські війська авіабомбами пошкодили будівлю профтехосвіти в центрі Берислава, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська армія вчора ввечері завдала удару авіаційними бомбами по центру міста Берислава. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю закладу професійної освіти", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними ОВА, боєприпаси "понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не залишилося скла. За попередньою інформацією, люди живі й неушкоджені".

Теги: #бомба #будівля #берислав

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