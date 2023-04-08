Події

11:49 08.04.2023

ЗСУ продовжують зміцнювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні - Наєв

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ЗСУ продовжують зміцнювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні - Наєв

Обстановка в Північній операційній зоні стабільна і контрольована, Збройні сили України використовують це для подальшого зміцнення оборонних позицій, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Обстановка в Північній операційній зоні стабільна і контрольована. Наші воїни сповна її використовують для подальшого зміцнення оборонних рубежів і позицій", - сказав Наєв, чиї слова наводяться в пресрелізі Управління преси та інформації Міноборони в суботу.

Зокрема, за його словами, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, що межують із Білоруссю та Росією. "Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території, а це - дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо", - повідомив Наєв.

За його даними, лише цього тижня "інженерні підрозділи облаштували кілька десятків мінних полів із використанням понад шести тисяч протитанкових мін. Прорито більше ніж сім тисяч метрів протитанкових ровів і траншей. Усі позиції обшиваються деревиною для ефективнішого виконання завдань нашими воїнами".

"Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови", - підсумував командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

 

Теги: #зсу #північ

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